Découverte des collections du musée historique Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud

Découverte des collections du musée historique Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud dimanche 21 septembre 2025.

Découverte des collections du musée historique Dimanche 21 septembre, 16h30 Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite commentée évoquant l’histoire du château disparu, de ses occupants et de la dispersion des ruines grâce aux collections de mobilier, portraits, gravures, maquettes et photographies.

Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Grille d’honneur 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 12 02 90 http://www.saint-cloud.monuments-nationaux.fr/ Situé dans le bâtiment des Écuries basses dans lequel se trouvaient les appartements de Richard Mique, architecte de Marie-Antoinette, le musée restitue l’histoire du domaine de Saint-Cloud, de ses jardins et de son château disparu. M10 Boulogne-Pont de Saint-Cloud / T2 Parc de Saint-Cloud / Bus 52, 72, 126, 160, 175, 467, 6246 / SNCF gare de Saint-Cloud

Visite commentée évoquant l’histoire du château disparu, de ses occupants et de la dispersion des ruines grâce aux collections de mobilier, portraits, gravures, maquettes et photographies.

CMN