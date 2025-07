Découverte des coulisses du centre de formation de la centrale nucléaire Paluel

Découverte des coulisses du centre de formation de la centrale nucléaire Paluel mardi 12 août 2025.

Découverte des coulisses du centre de formation de la centrale nucléaire

Paluel Seine-Maritime

Début : 2025-08-12 13:30:00

2025-08-12

Tous les mardis et jeudis découverte des coulisses du centre formation de la centrale nucléaire de Paluel. Cette visite guidée, encadrée par un guide conférencier et un formateur, permettra notamment de découvrirune réplique de la salle des commandes de la centrale ainsi que les chantiers école utilisés pour l’entraînement des techniciens.

A partir de 8 ans Gratuit

Inscription au moins 48heures à l avance paluel-cip-visites@edf.fr

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie paluel-cip-visites@edf.fr

English : Découverte des coulisses du centre de formation de la centrale nucléaire

Every Tuesday and Thursday, take a behind-the-scenes tour of the Paluel nuclear power plant training center. This guided tour, led by a tour guide and a trainer, includes a replica of the plant’s control room and the training sites used to train technicians.

Ages 8 and up Free

Please register at least 48 hours in advance paluel-cip-visites@edf.fr

German :

Jeden Dienstag und Donnerstag können Sie einen Blick hinter die Kulissen des Ausbildungszentrums des Kernkraftwerks Paluel werfen. Diese von einem Fremdenführer und einem Ausbilder geleitete Führung zeigt insbesondere eine Nachbildung des Kontrollraums des Kraftwerks sowie die Schulbaustellen, die für die Ausbildung der Techniker genutzt werden.

Ab 8 Jahren Kostenlos

Anmeldung mindestens 48 Stunden im Voraus paluel-cip-visites@edf.fr

Italiano :

Tutti i martedì e giovedì, potrete scoprire il dietro le quinte del centro di formazione della centrale nucleare di Paluel. Questa visita guidata, condotta da una guida turistica e da un istruttore, comprende una replica della sala di controllo della centrale e i siti di formazione utilizzati per addestrare i tecnici.

A partire da 8 anni Gratis

Si prega di registrarsi con almeno 48 ore di anticipo paluel-cip-visites@edf.fr

Espanol :

Todos los martes y jueves, eche un vistazo entre bastidores al centro de formación de la central nuclear de Paluel. Esta visita guiada, dirigida por un guía turístico y un formador, incluye una réplica de la sala de control de la central y los lugares de entrenamiento utilizados para formar a los técnicos.

A partir de 8 años Gratis

Inscripción con 48 horas de antelación paluel-cip-visites@edf.fr

