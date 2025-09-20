Découverte des coulisses d’une scène nationale La Comète – Scène nationale Châlons-en-Champagne

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

La Comète vous ouvre ses portes. Entrez en salle, montez sur scène, passez derrière le rideau et visitez les coulisses, les loges, la régie… La Comète vous révèle ses secrets. Vous ne verrez plus un spectacle ou un film de la même manière.

La Comète – Scène nationale 5 rue des Fripiers, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 80 69 50 99 https://www.la-comete.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0326695099 »}, {« type »: « email », « value »: « earrachart@la-comete.fr »}] Créée en 1996, dirigée par Édouard Chapot depuis 2024, succédant à Philippe Bachman qui l’a dirigée durant 20 ans, La Comète est l’une des 78 scènes nationales de France. Chaque saison, La Comète présente près de 40 spectacles pour plus de 70 représentations dans tous les domaines du spectacle vivant : théâtre, cirque, danse, musique, marionnettes, magie… Ils sont réalisés par des compagnies nationales et internationales, à destination de tous les publics, dans une salle de spectacle de 480 places. La Comète, c’est également une programmation cinéma labellisée Art et essai, dans une salle de 150 places. C’est aussi un festival international de cinéma : War on Screen, dont 2025 marquera la 13ᵉ édition. Ce festival unique présente une centaine de séances chaque année, avec des longs et courts métrages, des films en compétition jugés par un jury professionnel international, ainsi qu’un jury presse, un jury étudiant et un jury lycéen, des rétrospectives, mais aussi des rencontres, master-classes, conférences… Enfin, ce sont des actions culturelles (ateliers, spectacles, rencontres, visites) à destination de publics scolaires, ou de structures médicales et sociales, entre autres.

© Office du tourisme