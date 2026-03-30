Découverte des cuivres à la médiathèque

43 allée des mots Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Découverte des cuivres avec le CRDA à 14h30 à la médiathèque du Pays Rignacois.

Ouvert à tous. .

43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr

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English :

Discover brass instruments with the CRDA at 2.30pm at the Pays Rignacois media library.

L’événement Découverte des cuivres à la médiathèque Rignac a été mis à jour le 2026-03-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)