Découverte des cuivres à la médiathèque Rignac

Découverte des cuivres à la médiathèque 43 allée des mots Rignac 2026-04-08

Découverte des cuivres à la médiathèque Rignac mercredi 8 avril 2026.

Découverte des cuivres à la médiathèque

43 allée des mots Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-08
fin : 2026-04-08

Date(s) :
2026-04-08

Découverte des cuivres avec le CRDA à 14h30 à la médiathèque du Pays Rignacois.
Ouvert à tous.   .

43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02  mediatheque@pays-rignacois.fr

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English :

Discover brass instruments with the CRDA at 2.30pm at the Pays Rignacois media library.

L’événement Découverte des cuivres à la médiathèque Rignac a été mis à jour le 2026-03-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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