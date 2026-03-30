Découverte des cuivres à la médiathèque Rignac
Découverte des cuivres à la médiathèque Rignac mercredi 8 avril 2026.
Découverte des cuivres à la médiathèque
43 allée des mots Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Découverte des cuivres avec le CRDA à 14h30 à la médiathèque du Pays Rignacois.
Ouvert à tous. .
43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr
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English :
Discover brass instruments with the CRDA at 2.30pm at the Pays Rignacois media library.
L’événement Découverte des cuivres à la médiathèque Rignac a été mis à jour le 2026-03-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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