Découverte des danses latines Beauvais dimanche 17 août 2025.
Tarif : 0 – 0 – 0
0
Gratuit
Début : 2025-08-17 17:30:00
fin : 2025-08-17
2025-08-17
Salsa, bachata et convivialité vous attendent pour vibrer, danser et partager un moment festif inoubliable. 0 .
147 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 79 38 08
