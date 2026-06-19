Découverte des églises romanes Eglise Saint-Christophe de Vindelle Vindelle
Découverte des églises romanes Eglise Saint-Christophe de Vindelle Vindelle jeudi 6 août 2026.
Vindelle
Découverte des églises romanes Eglise Saint-Christophe de Vindelle
Parvis de l’Eglise Vindelle Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
3 € amis du patrimoine et pass découverte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:30:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
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Parvis de l’Eglise Vindelle 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr
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English :
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L’événement Découverte des églises romanes Eglise Saint-Christophe de Vindelle Vindelle a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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