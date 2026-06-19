Découverte des églises romanes Eglise Saint-Cybard de Plassac Rouffiac Plassac-Rouffiac
Découverte des églises romanes Eglise Saint-Cybard de Plassac Rouffiac Plassac-Rouffiac jeudi 30 juillet 2026.
Plassac-Rouffiac
Découverte des églises romanes Eglise Saint-Cybard de Plassac Rouffiac
Parvis de l’Eglise Plassac-Rouffiac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-30
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Parvis de l’Eglise Plassac-Rouffiac 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr
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English :
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L’événement Découverte des églises romanes Eglise Saint-Cybard de Plassac Rouffiac Plassac-Rouffiac a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême