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Découverte des églises romanes Eglise Saint-Cybard de Plassac Rouffiac Plassac-Rouffiac

Découverte des églises romanes Eglise Saint-Cybard de Plassac Rouffiac Plassac-Rouffiac jeudi 30 juillet 2026.

Adresse
Parvis de l'Eglise
Ville
16250 Plassac-Rouffiac
Département
Charente
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
5 5 5

Plassac-Rouffiac

Découverte des églises romanes Eglise Saint-Cybard de Plassac Rouffiac

Parvis de l’Eglise Plassac-Rouffiac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :
2026-07-30

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Parvis de l’Eglise Plassac-Rouffiac 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48  pah@grandangouleme.fr

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English :

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L’événement Découverte des églises romanes Eglise Saint-Cybard de Plassac Rouffiac Plassac-Rouffiac a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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