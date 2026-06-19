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Découverte des églises romanes Eglise Saint-Martial de Dirac Dirac

Découverte des églises romanes Eglise Saint-Martial de Dirac Dirac jeudi 20 août 2026.

Adresse
Parvis de l'Eglise
Ville
16410 Dirac
Département
Charente
Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
3 3 3 3 € amis du patrimoine et pass découverte

Dirac

Découverte des églises romanes Eglise Saint-Martial de Dirac

Parvis de l’Eglise Dirac Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

3 € amis du patrimoine et pass découverte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Vous êtes branché application numérique ? Vous préférez les livres ? Le Pays d’art et d’histoire vous offre le choix pour découvrir les secrets des 42 églises romanes du territoire en compagnie de Romann et Léo…
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Parvis de l’Eglise Dirac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48  pah@grandangouleme.fr

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English :

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L’événement Découverte des églises romanes Eglise Saint-Martial de Dirac Dirac a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême