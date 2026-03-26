Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois

Tourbière du verbois Le Russey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois. Durée 2 heures En présence de 2 chargées de mission de l’EPAGE Doubs Dessoubre Animation limitée à 15 personnes, inscription obligatoire . Randonnée facile de moins de 5 kilomètres Prévoir des vêtements adaptés à la marche en forêt et aux conditions météorologiques du jour ainsi que de quoi se désaltérer. .

Tourbière du verbois Le Russey 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 02 78 natura2000@doubsdessoubre.fr

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English : Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois

L’événement Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois Le Russey a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER