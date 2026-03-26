Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois Le Russey

Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois Le Russey samedi 13 juin 2026.

Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois

Tourbière du verbois Le Russey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois. Durée 2 heures En présence de 2 chargées de mission de l’EPAGE Doubs Dessoubre Animation limitée à 15 personnes, inscription obligatoire . Randonnée facile de moins de 5 kilomètres Prévoir des vêtements adaptés à la marche en forêt et aux conditions météorologiques du jour ainsi que de quoi se désaltérer.   .

Tourbière du verbois Le Russey 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 02 78  natura2000@doubsdessoubre.fr

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L’événement Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois Le Russey a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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