Découverte des extérieurs du Château d’Arrentières, Château d’Arrentieres, Arrentières

Découverte des extérieurs du Château d’Arrentières 19 et 20 septembre Château d’Arrentieres Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite libre ou guidée des extérieurs du Château.

Château d’Arrentieres 1 Ch. du Château, 10200 Arrentières Arrentières 10200 Aube Grand Est 0681080060 Le château est une construction d’origine médiévale. Il est la demeure successive de nombreux personnages illustres. Jean d’Arrentières (bailli royal) est le premier propriétaire connu de cette demeure et y fait construire une chapelle en 1319. En 1371, la comtesse Yolande de Bar, future reine d’Aragon, y est détenue sur ordre de Charles V.

Sous Louis XIII, le propriétaire est arrêté pour s’être converti au protestantisme et Richelieu ordonne le démantèlement des défenses dont le donjon. La tour intégrée au logis et l’autre tour, transformée en pigeonnier, ont échappé à cette destruction.

Au XIXe siècle, c’est le conseiller général de l’Aube, Ladislas de Lassus, oncle du célèbre préfet de police Maupas qui en fait sa demeure. Le château se transmet dans la famille de Lassus jusqu’au XXIe siècle où la famille du propriétaire le rachète. Aux alentours de 1970, Emmanuel Piot acquiert le château issue d’une indivision familiale, dans le souci de la conserver au sein de la même lignée. Parking à proximité.

Visite libre ou guidée des extérieurs du Château.

©jean-sebastien piot