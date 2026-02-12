Découverte des familles de pies-grièches écorcheurs de Larnod Larnod

Découverte des familles de pies-grièches écorcheurs de Larnod

Début juillet, les familles de pies-grièches écorcheurs sont en pleine ébullition ! Les jeunes sortis du nid se font nourrir par les parents et apprennent à chasser les insectes. Le vallon des Combards accueille chaque année plusieurs couples et des points d’observation seront organisés pour vous faire découvrir avec le moins de dérangement possible ces petites familles. Nous en profiterons évidemment pour observer toute l’avifaune très riche du paysage agricole.

RDV à 9 h au cimetière de Larnod. Retour prévu pour midi. Inscription via segolene.travichon@lpo.fr ou au 03 81 50 43 10. .

