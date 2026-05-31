Découverte des galeries modernes d’exploitation du charbon, Parc Explor Wendel – Musée de la mine, Petite-Rosselle

Découverte des galeries modernes d’exploitation du charbon 19 et 20 septembre Parc Explor Wendel – Musée de la mine Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez de l’occasion pour découvrir librement l’univers mineurs de charbon. Le parcours débute par la traversée, dans le noir, d’une maquette fluorescente présentant le sous-sol exploité depuis le siège Wendel.

Le visiteur entre ensuite dans une cage, lieu de passage incontournable des mineurs pour descendre au fond de la mine et rejoindre leur lieu de travail. Puis, sainte Barbe, patronne des mineurs, les accueille avant d’entrer dans les galeries.

Se succèdent alors les galeries de creusement au rocher et au charbon, puis le chantier d’exploitation en plateures (inclinaison de moins de 25°).

Parc Explor Wendel – Musée de la mine Rue du Lieutenant Joseph Nau, 57540 Petite-Rosselle, France Petite-Rosselle 57540 Cité Gargan Moselle Grand Est +33387870854 https://parc-explor.com Ancien site d’exploitation du charbon né en 1862, le carreau Wendel, aujourd’hui baptisé “Parc Explor Wendel” s’est mué en lieu de loisirs et de culture pour toute la famille. Il propose la découverte du Musée Les Mineurs Wendel, de la Mine Wendel, de pistes cyclables et sentiers pédestres, mais aussi de nombreuses activités à découvrir tout au long de l’année (visite des cités minières …). Le Parc Explor Wendel forme également l’un des plus grand et plus complet ensemble de bâtiments concourant à l’exploitation charbonnière en Europe.

Profitez de l’occasion pour découvrir librement l’univers mineurs de charbon. Le parcours débute par la traversée, dans le noir, d’une maquette fluorescente présentant le sous-sol exploité depuis le …

©Parc Explor Wendel