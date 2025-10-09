Découverte des gestes de premiers secours Misson
Découverte des gestes de premiers secours
Communauté de commune Misson Landes
Gratuit
2025-10-09
Un pompier volontaire propose une découverte des gestes de premiers secours aux jeunes de 16 à 25 ans.
Communauté de commune Misson 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 03
English : Découverte des gestes de premiers secours
A volunteer firefighter offers first aid training to young people aged 16 to 25.
German : Découverte des gestes de premiers secours
Ein freiwilliger Feuerwehrmann bietet Jugendlichen zwischen 16 und 25 Jahren einen Einblick in die Erste-Hilfe-Maßnahmen.
Italiano :
Un vigile del fuoco volontario offre una formazione di primo soccorso ai giovani tra i 16 e i 25 anni.
Espanol : Découverte des gestes de premiers secours
Un bombero voluntario ofrece formación en primeros auxilios a jóvenes de entre 16 y 25 años.
