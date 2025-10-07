Découverte des gestes de premiers secours Peyrehorade

Découverte des gestes de premiers secours Peyrehorade mardi 7 octobre 2025.

Communauté de commune Peyrehorade Landes

2025-10-07

Un pompier volontaire propose une découverte des gestes de premiers secours aux jeunes de 16 à 25 ans.

Communauté de commune Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 03

English : Découverte des gestes de premiers secours

A volunteer firefighter offers first aid training to young people aged 16 to 25.

German : Découverte des gestes de premiers secours

Ein freiwilliger Feuerwehrmann bietet Jugendlichen zwischen 16 und 25 Jahren einen Einblick in die Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Italiano :

Un vigile del fuoco volontario offre una formazione di primo soccorso ai giovani tra i 16 e i 25 anni.

Espanol : Découverte des gestes de premiers secours

Un bombero voluntario ofrece formación en primeros auxilios a jóvenes de entre 16 y 25 años.

