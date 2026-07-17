Découverte des graffitis américains dans le grenier de l’école, Ecole des Lilas, Kalhausen

Informations pratiques

Découverte des graffitis américains dans le grenier de l’école 19 et 20 septembre Ecole des Lilas Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découverte des graffitis laissés par les américains fin 1944 début 1945.

Visite par groupes d’une dizaine de personnes, pour des raisons de place.

Ecole des Lilas 4 rue des Lilas 57412 Kalhausen Kalhausen 57412 Moselle Grand Est +33 602720998 http://www.kalhausen.com Lors de la libération du village, fin 1944, des soldats américains ont logé dans le grenier de l’école et ont laissé des dessins et des graffitis sur les murs. Lieu situé au 1er étage, accessible par un escalier. Parkings à proximité. Non accessible aux personnes en fauteuil.

Découverte des graffitis laissés par les américains fin 1944 début 1945.

© Jean Meyer AHK