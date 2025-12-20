Découverte des insectes dans leur milieu de vie La Ferté-Bernard
Découverte des insectes dans leur milieu de vie La Ferté-Bernard samedi 6 juin 2026.
Découverte des insectes dans leur milieu de vie
Parking de l’ ENS des Ajeux La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Découverte de cet étonnant univers d’échanges entre les insectes et leurs << plantes-hôtes . Parking de l' ENS des Ajeux La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 87 87 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Découverte des insectes dans leur milieu de vie La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-12 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude