Découverte des insectes Clos Raymond-Poincaré Sampigny 11 juillet 2025 14:00

Meuse

Découverte des insectes Clos Raymond-Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-11 14:00:00

fin : 2025-07-11 16:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Animation proposée par le musée. Les enfants découvrent le monde des insectes dans le jardin avec le CPIE de la Meuse.

Réservation jusqu’au 11 juillet 2025 (inclus)Tout public

0 .

Clos Raymond-Poincaré 6-12 Rue du Château

Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50

English :

Activities organized by the museum. Children discover the world of insects in the garden with the CPIE de la Meuse.

Reservations up to and including July 11, 2025

German :

Vom Museum angebotene Animation. Die Kinder entdecken die Welt der Insekten im Garten mit dem CPIE de la Meuse.

Buchung bis zum 11. Juli 2025 (einschließlich)

Italiano :

Attività organizzate dal museo. I bambini scoprono il mondo degli insetti in giardino con il CPIE de la Meuse.

Prenotazioni fino all’11 luglio 2025 incluso

Espanol :

Actividades organizadas por el museo. Los niños descubren el mundo de los insectos en el jardín con el CPIE de la Meuse.

Reservas hasta el 11 de julio de 2025 inclusive

L’événement Découverte des insectes Sampigny a été mis à jour le 2025-06-25 par OT COEUR DE LORRAINE