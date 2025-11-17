Découverte des installations du CEA Cea Paris-Saclay Saclay
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-17T09:00:00 – 2025-11-17T12:30:00
Fin : 2025-11-17T09:00:00 – 2025-11-17T12:30:00
Cea Paris-Saclay D36, 91190 Saclay, France Saclay 91190 Essonne Île-de-France graziella.macquet@universite-paris-saclay.fr
Découverte des installations du CEA – thème : l’énergie