Découverte des instruments issus de nombreuses régions du monde galerie sonore d’Angers Angers

Découverte des instruments issus de nombreuses régions du monde galerie sonore d’Angers Angers samedi 20 septembre 2025.

Découverte des instruments issus de nombreuses régions du monde 20 et 21 septembre galerie sonore d’Angers Maine-et-Loire

20 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Samedi 20 sept.2025

4 créneaux d’1h00 l’après-midi:

Horaire: 13h30-14h30/13h45-14h45

15h00-16h00 /15h15-16h15

Dimanche 21 sept. 2025

4 créneaux d’1h00 le matin:

Horaire: 10h00-11h00/ 10h15-11h15

11h30-12h30 /11h45-12h45

4 créneaux d’1h00 l’après-midi:

Horaire: 13h30-14h30/13h45-14h45

15h00-16h00 /15h15-16h15

galerie sonore d’Angers 1 rue du pin 49000 ANGERS Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02-41-66-24-00 https://www.galeriesonore.fr Ecole des musiques du Monde bus de ville, tramway

Samedi 20 sept.2025

GSA