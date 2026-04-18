Découverte des jardins de Treuscoat Lieu-dit Créménet Scaër
Découverte des jardins de Treuscoat Lieu-dit Créménet Scaër samedi 18 avril 2026.
Scaër
Découverte des jardins de Treuscoat
Lieu-dit Créménet Les Jardins de Treuscoat Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-19 18:30:00
Date(s) :
2026-04-18
A Scaër, sur un terrain en relief surplombant la vallée de l’Isole, Les Jardins de Treuscoat offrent une richesse botanique insoupçonnée que l’on découvre progressivement au détour des allées gazonnées ou des sentiers dallés de granite.
Voir, observer, sentir, humer, écouter, profitez sans modération de ce plein des sens en immersion dans cet espace de 6 ha où se succèdent magnolias, rhododendrons, azalées, camélias, cornouillers, hydrangeas, arbres et arbustes rares.
Et si quelque chose éveille votre curiosité, n’hésitez pas à solliciter les propriétaires du lieu qui se feront un plaisir de répondre à vos questions.
Sur rendez-vous. .
Lieu-dit Créménet Les Jardins de Treuscoat Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 59 48 31
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English :
L’événement Découverte des jardins de Treuscoat Scaër a été mis à jour le 2026-02-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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