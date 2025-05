Découverte des Jardins du Palais Bénédictine – Fécamp, 24 mai 2025 11:00, Fécamp.

Seine-Maritime

Découverte des Jardins du Palais Bénédictine Fécamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 11:00:00

fin : 2025-07-26 12:00:00

Date(s) :

2025-05-24

2025-06-21

2025-07-26

2025-08-23

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Entrez dans un jardin privé d’exception, où l’histoire de la bénédictine se mêle à l’âme des jardins d’Alexandre Legrand, père créateur du célèbre breuvage.

Dans cet espace réservé, vous goûtez à l’essence même de cette liqueur séculaire sous le regard bienveillant de la statue de Dom Bernardo Vincelli et de l’ange de la Renommée réalisés par Ferdinand Marrou.

Un voyage sensoriel aussi raffiné que mystérieux.

Conditions

– Minimum 6 participants

– Le prix comprend visite guidée des jardins, histoire de la liqueur, dégustation des liqueurs et dégustation d’un cocktail.

– En cas de mauvais temps, le RDV pourra être maintenu à l’intérieur

– Réservation obligatoire

Vous souhaitez privatiser cet atelier ? Envoyez un mail à groupes@fecamptourisme.com

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Entrez dans un jardin privé d’exception, où l’histoire de la bénédictine se mêle à l’âme des jardins d’Alexandre Legrand, père créateur du célèbre breuvage.

Dans cet espace réservé, vous goûtez à l’essence même de cette liqueur séculaire sous le regard bienveillant de la statue de Dom Bernardo Vincelli et de l’ange de la Renommée réalisés par Ferdinand Marrou.

Un voyage sensoriel aussi raffiné que mystérieux.

Conditions

– Minimum 6 participants

– Le prix comprend visite guidée des jardins, histoire de la liqueur, dégustation des liqueurs et dégustation d’un cocktail.

– En cas de mauvais temps, le RDV pourra être maintenu à l’intérieur

– Réservation obligatoire

Vous souhaitez privatiser cet atelier ? Envoyez un mail à groupes@fecamptourisme.com .

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 84 62 groupes@fecamptourisme.com

English : Découverte des Jardins du Palais Bénédictine

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Enter an exceptional private garden, where the history of Benedictine liqueur blends with the soul of the gardens of Alexandre Legrand, the father who created the famous beverage.

In this reserved area, you can taste the very essence of this age-old liqueur under the benevolent gaze of the statue of Dom Bernardo Vincelli and the Angel of Renown, created by Ferdinand Marrou.

A sensory journey as refined as it is mysterious.

Conditions

– Minimum 6 participants

– Price includes: guided tour of the gardens, history of the liqueur, liqueur tasting and cocktail.

– In the event of bad weather, the tour may be held indoors

– Reservations required

Would you like to reserve this workshop? Send an e-mail to groupes@fecamptourisme.com

German :

OUTDOOR-TREFF

Betreten Sie einen außergewöhnlichen Privatgarten, in dem sich die Geschichte der Benediktiner mit der Seele der Gärten von Alexandre Legrand, dem Vater und Schöpfer des berühmten Getränks, vermischt.

In diesem reservierten Bereich können Sie die Essenz dieses jahrhundertealten Likörs unter dem wohlwollenden Blick der von Ferdinand Marrou geschaffenen Statue von Dom Bernardo Vincelli und dem Engel des Ruhms kosten.

Eine Reise der Sinne, die ebenso raffiniert wie geheimnisvoll ist.

Bedingungen:

– Mindestens 6 Teilnehmer

– Der Preis beinhaltet: Führung durch die Gärten, Geschichte des Likörs, Verkostung der Liköre und Verkostung eines Cocktails.

– Bei schlechtem Wetter kann der RDV im Haus fortgesetzt werden

– Reservierung erforderlich

Möchten Sie diesen Workshop privatisieren? Senden Sie eine E-Mail an groupes@fecamptourisme.com

Italiano :

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Entrate in un giardino privato d’eccezione, dove la storia del liquore benedettino si fonde con l’anima dei giardini di Alexandre Legrand, il padre che ha creato la famosa bevanda.

In quest’area riservata, potrete degustare l’essenza stessa di questo liquore millenario sotto lo sguardo benevolo della statua di Dom Bernardo Vincelli e dell’Angelo della Fama, creato da Ferdinand Marrou.

Un viaggio sensoriale tanto raffinato quanto misterioso.

Condizioni:

– Minimo 6 partecipanti

– Il prezzo include: visita guidata dei giardini, storia del liquore, degustazione dei liquori e un cocktail.

– In caso di maltempo, l’incontro potrà svolgersi al chiuso

– Prenotazione obbligatoria

Volete prenotare questo workshop? Inviate un’e-mail a groupes@fecamptourisme.com

Espanol :

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Adéntrese en un excepcional jardín privado, donde la historia del licor benedictino se funde con el alma de los jardines de Alexandre Legrand, el padre creador de la famosa bebida.

En este espacio reservado, podrá degustar la esencia misma de este licor milenario bajo la mirada benévola de la estatua de Dom Bernardo Vincelli y del Ángel de la Fama, creado por Ferdinand Marrou.

Un viaje sensorial tan refinado como misterioso.

Condiciones

– Mínimo 6 participantes

– El precio incluye: visita guiada de los jardines, historia del licor, degustación de los licores y un cóctel.

– En caso de mal tiempo, la reunión podrá celebrarse en el interior

– Imprescindible reservar

¿Desea reservar este taller? Envíe un correo electrónico a groupes@fecamptourisme.com

L’événement Découverte des Jardins du Palais Bénédictine Fécamp a été mis à jour le 2025-05-20 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp