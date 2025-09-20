Découverte des jardins du prieuré de Laverré en compagnie de la propriétaire. Prieuré de Laverré Aslonnes

Découverte des jardins du prieuré de Laverré en compagnie de la propriétaire. 20 et 21 septembre Prieuré de Laverré Vienne

9€, gratuit -12 ans et personnes en situation de handicap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Partez à la découverte des jardins du prieuré de Laverré en compagnie de Jeanne qui vous racontera toutes les anecdotes des plantes qu’elle a elle-même installées dans ce lieu enchanteur.

Prieuré de Laverré 15 bis route du Prieuré, 86340 Aslonnes Aslonnes 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 42 59 40 Le jardin accompagnant le prieuré de Laverré, constitué de plantes anciennes et de buis, est traité à la façon du XVIIe siècle avec la sobriété des jardins des moines. Les douves en eau et les ruisseaux contribuent au charme des lieux. La visite se poursuit dans la roseraie plantée de roses anciennes ou très rares.

© DRAC SB