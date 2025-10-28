DÉCOUVERTE DES JARDINS MÉDIÉVAUX Saint-Guilhem-le-Désert

Atelier à partir de 8 ans.

Nombre de places limitées. Inscription obligatoire via le site internet. .

Place de la Liberté Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie

English :

Was the diet of the Middle Ages identical to that of today? How were crops grown in medieval monasteries organized? Come and answer these questions using your senses in the garden of the ancient abbey of Aniane. This fun, interactive workshop is punctuated by short games. It ends with the creation of an Arboulastre mixture, a medieval recipe taken from the Ménagier de

German :

War die Ernährung im Mittelalter die gleiche wie heute? Wie war der Anbau in den mittelalterlichen Klöstern organisiert? Beantworten Sie diese Fragen mithilfe Ihrer Sinne im Garten der ehemaligen Abtei von Aniane. Dieser spielerische und interaktive Workshop ist mit kleinen Spielen gespickt. Er endet mit der Herstellung einer Mischung à Arboulastre, einem mittelalterlichen Rezept aus dem Ménagier de

Italiano :

L’alimentazione del Medioevo era identica a quella di oggi? Come erano organizzate le coltivazioni nei monasteri medievali? Venite a rispondere a queste domande utilizzando i vostri sensi nel giardino dell’ex abbazia di Aniane. Questo laboratorio divertente e interattivo è scandito da piccoli giochi. Si conclude con la preparazione di un impasto di Arboulastre, una ricetta medievale tratta dal Ménagier de

Espanol :

¿Era la dieta de la Edad Media idéntica a la actual? ¿Cómo se organizaban los cultivos en los monasterios medievales? Venga a responder a estas preguntas utilizando sus sentidos en el jardín de la antigua abadía de Aniane. Este taller lúdico e interactivo está salpicado de pequeños juegos. Terminará con la preparación de una mezcla de Arboulastre, una receta medieval extraída del Ménagier de

