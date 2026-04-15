Découverte des jardins potagers familiaux, Jardins de Saturne, Saujon
Découverte des jardins potagers familiaux, Jardins de Saturne, Saujon samedi 6 juin 2026.
Découverte des jardins potagers familiaux 6 et 7 juin Jardins de Saturne Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Visite libre des jardins potagers familiaux (animations en cours de définitions).
Jardins de Saturne 16 route de Saintes, 17600 SAUJON Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 18 74 53 95 Les Jardins de Saturne sont des jardins familiaux associatifs créés en 2010 par le Docteur Jean-Louis Salvy. Soixante-six parcelles accueillent des adhérents passionnés par le jardinage et le partage autour de cette tradition ancestrale. Un arrêt de bus se situe à quelque dizaines de mètre, sur le parking de Super U.
Visite libre des jardins potagers familiaux (animations en cours de définitions).
© Anita Laflèche
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