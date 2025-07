Découverte des libellules Heudicourt-sous-les-Côtes

Découverte des libellules Heudicourt-sous-les-Côtes samedi 5 juillet 2025.

Découverte des libellules

Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Les étangs et les zones humides sont des milieux extrêmement intéressants pour la biodiversité.

Venez découvrir les petits trésors que sont les libellules, avec leur phase larvaire aquatique et leur vie adulte comme chasseuses aériennes à la vitesse et l’agilité redoutables.

Durée 2h

Tout public

Inscription obligatoire (limité à 15 pers.)

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription

Bottes conseillées

Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 87 36 65

English :

Ponds and wetlands are extremely interesting environments for biodiversity.

Come and discover the little treasures that are dragonflies, with their aquatic larval phase and their adult life as aerial hunters of formidable speed and agility.

Practical info

Duration: 2 hours

Open to all

Registration required (limited to 15 people)

Meeting point communicated upon registration

Boots recommended

3 ?/pers.

German :

Teiche und Feuchtgebiete sind äußerst interessante Lebensräume für die Artenvielfalt.

Entdecken Sie die kleinen Schätze der Libellen mit ihrer Larvenphase im Wasser und ihrem Erwachsenenleben als Luftjäger mit furchterregender Geschwindigkeit und Wendigkeit.

Praktische Informationen

Dauer: 2 Std

Für alle Altersgruppen

Anmeldung erforderlich (begrenzt auf 15 Pers.)

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt

Stiefel werden empfohlen

3 ?/Pers.

Italiano :

Stagni e zone umide sono ambienti estremamente interessanti per la biodiversità.

Venite a scoprire quei piccoli tesori che sono le libellule, con la loro fase larvale acquatica e la loro vita adulta di cacciatori aerei dalla velocità e agilità formidabili.

Informazioni pratiche

Durata: 2 ore

Aperto a tutti

Iscrizione obbligatoria (limitata a 15 persone)

Punto d’incontro da comunicare al momento dell’iscrizione

Stivali consigliati

3 persone.

Espanol :

Los estanques y humedales son entornos sumamente interesantes para la biodiversidad.

Venga a descubrir los pequeños tesoros que son las libélulas, con su fase larvaria acuática y su vida adulta como cazadoras aéreas de formidable velocidad y agilidad.

Información práctica

Duración: 2 horas

Abierto a todos

Inscripción obligatoria (limitada a 15 personas)

Punto de encuentro que se comunicará en el momento de la inscripción

Botas recomendadas

3 ?/pers.

