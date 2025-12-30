Découverte des massages du monde HYGGE WINTER Place Olympique Fontcouverte-la-Toussuire

Découverte des massages du monde HYGGE WINTER

Place Olympique A l’étage de l’Office de Tourisme Fontcouverte-la-Toussuire Savoie

Début : 2026-03-31 13:00:00

fin : 2026-03-31 17:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Offrez-vous une parenthèse de douceur et de relaxation au cœur de l’hiver avec une découverte des massages du monde. Une invitation au lâcher-prise dans l’esprit cocooning de la semaine Hygge Winter à La Toussuire.

Place Olympique A l'étage de l'Office de Tourisme Fontcouverte-la-Toussuire 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English : Discover massages from around the world HYGGE WINTER

Treat yourself to a moment of pampering and relaxation in the heart of winter with an introduction to massages from around the world. An invitation to let go and unwind in the cosy atmosphere of Hygge Winter week in La Toussuire.

