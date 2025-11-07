Découverte des médiathèques activités seniors Médiathèque Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Découverte des médiathèques activités seniors Médiathèque Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais vendredi 7 novembre 2025.

Médiathèque Les Voyageurs 2 bis Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Début : 2025-11-07 14:00:00

fin : 2025-11-07 16:30:00

2025-11-07

Venez découvrir de manière ludique et conviviale les locaux et les différents services proposés par la médiathèque intercommunale Les Voyageurs.

Inscription auprès de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral .

+33 2 49 58 00 95

English :

Come and discover the premises and the various services offered by the Les Voyageurs intercommunal media library in a fun and friendly way.

German :

Entdecken Sie auf spielerische und gesellige Weise die Räumlichkeiten und die verschiedenen Dienstleistungen, die die interkommunale Mediathek Les Voyageurs anbietet.

Italiano :

Venite a scoprire i locali e i vari servizi offerti dalla biblioteca multimediale intercomunale Les Voyageurs in modo divertente e amichevole.

Espanol :

Venga a descubrir los locales y los diferentes servicios que ofrece la mediateca intermunicipal Les Voyageurs de forma lúdica y amistosa.

