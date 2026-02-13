Découverte des métiers agricoles – Laval (53), France Travail, Laval (53), Laval

Découverte des métiers agricoles – Laval (53) Jeudi 26 mars, 10h30 France Travail, Laval (53) Mayenne

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T10:30:00+01:00 – 2026-03-26T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-26T10:30:00+01:00 – 2026-03-26T17:00:00+01:00

Au programme :

Matin – 10 h 30 à 12 h – Temps d’informations collectif

Déjeuner – Offert aux candidats

Après-midi – 13 h 30 à 16 h 45 – Immersion dans une exploitation agricole ou en centre de formation avec des ateliers « gestes » (déplacement pris en charge)

Retrouvez nos programmations et horaires en suivant la page Facebook ou le compte X de l’Anefa Mayenne.

France Travail, Laval (53) 18 rue Albert-Einstein, 53000 Laval Laval 53000 Kellermann Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « anefa53@anefa.org »}]

Les jeudis de l’agriculture sont l’occasion de découvrir les métiers du secteur agricole en s’informant tout en expérimentant !

Adobe Stock