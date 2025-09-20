Découverte des métiers d’art : Visites, initiation et rencontre avec des artisans d’art ARTFLO Bordeaux

Découverte des métiers d’art : Visites, initiation et rencontre avec des artisans d’art ARTFLO Bordeaux samedi 20 septembre 2025.

Découverte des métiers d’art : Visites, initiation et rencontre avec des artisans d’art Samedi 20 septembre, 10h00 ARTFLO Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, ARTFLO ouvre grand ses portes !

Installé dans les anciennes raffineries de sucre Beghin Say, au cœur de la Cité Bleue à Bordeaux, ARTFLO est un tiers-lieu dédié aux métiers d’art. Ce lieu unique rassemble une dizaine d’artisan·e·s aux savoir-faire rares : ébénisterie, tapisserie d’ameublement, peinture décorative,… Venez découvrir les coulisses de leurs créations !

Au programme :

Visites libres et guidées des ateliers tout au long de la journée,

Démonstrations en direct de gestes artisanaux,

Rencontres avec les artisans et explications sur leurs métiers,

Mini-ateliers participatifs pour petits et grands (inscriptions sur place),

Exposition collective des créations réalisées à ARTFLO.

Infos pratiques :

Adresse : ARTFLO – Cité Bleue, [adresse précise]

Horaires : de 10h à 18h

Entrée libre, tous publics

♿ Accès PMR partiel

ARTFLO 190 rue achard 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine 0643870585 https://www.artflo-bdx.com/ https://www.instagram.com/artflo.bdx/ ARTFLO – Lieu de création dédié aux métiers d’art

ARTFLO est un espace collaboratif unique à Bordeaux, dédié aux professionnel·le·s des métiers d’art. Installé dans l’ancienne raffinerie de sucre Beghin Say à la Cité Bleue, ARTFLO réunit aujourd’hui de multiples d’artisan·e·s d’art représentant divers corps de métiers (ébénisterie, tapisserie, peinture en décors, etc.).

Pensé comme un tiers-lieu vivant, ARTFLO propose :

Des ateliers de production partagés ou individuels,

Un espace événementiel pour accueillir des expositions, des ateliers, des rencontres professionnelles,

Des temps d’ouverture au public, pour découvrir les métiers d’art de l’intérieur.

Notre objectif ? Valoriser la création artisanale contemporaine, soutenir les professionnel·le·s dans leur parcours et favoriser les échanges avec le public. Tram B – arrêt new york

Journées européennes du patrimoine 2025

