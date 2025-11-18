Découverte des métiers de Chaudronnerie AFPA Meudon Meudon

Découverte des métiers de Chaudronnerie Mardi 18 novembre, 07h59 AFPA Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T07:59:00 – 2025-11-18T16:00:00

Venez découvrir les ateliers de Chaudronnerie de l’AFPA de Meudon, au programme :

• Visite avec nos groupes en formation

• Echanges avec nos experts passionnés

• Rencontre avec les professionnels qui recrutent

• Entretiens candidature possibles sur nos prochaines sessions de formation

Nous vous attendons de 8h30 à 16h sur notre centre de Meudon la Forêt

AFPA Meudon – 12 14 avenue du Maréchal Juin ZI de Vélizy, 92360 Meudon – Bus 6145 (10 min du Tram 2 Arrêt « pont de sèvre ») ou Tram 6 Arrêt « Vélizy 2 »

mc_centre_meudon@afpa.fr

