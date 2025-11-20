Découverte des métiers de la Centrale hydroélectrique de Strasbourg Centrale Hydraulique de Strasbourg Strasbourg

Découverte des métiers de la Centrale hydroélectrique de Strasbourg Jeudi 20 novembre, 13h30 Centrale Hydraulique de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T13:30:00 – 2025-11-20T16:30:00

Fin : 2025-11-20T13:30:00 – 2025-11-20T16:30:00

Venez découvrir les coulisses de l’industrie hydroélectrique à travers une visite guidée exceptionnelle. Vous aurez accès à des lieux habituellement fermés au public, tels que la salle des commandes, la salle des machines et les écluses, pour mieux comprendre le fonctionnement d’une centrale.

À l’issue de la visite, une présentation des différents métiers exercés au sein de la centrale vous permettra d’en apprendre davantage sur les savoir-faire qui font vivre cette industrie.

Nous prendrons également le temps d’expliquer les parcours de formation et les filières d’orientation qui mènent à ces métiers, afin d’aider les plus jeunes à mieux se projeter dans leur avenir professionnel.

Enfin, un atelier interactif vous offrira l’opportunité de manipuler les outils utilisés au quotidien par les équipes techniques.

Les visites sont gratuites. Prévoyez une tenue adaptée à la visite d’un site industriel (chaussures plates et fermées de type basket) et en adéquation avec la météo, car certaines zones sont découvertes. La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’accès aux sites EDF nécessite la présentation d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) le jour de la visite.

Centrale Hydraulique de Strasbourg Strasbourg Strasbourg 67026 Neuhof 2 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « visites-hydroest@edf.fr »}]

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, la centrale hydroélectrique de Strasbourg ouvre ses portes aux collégiens lors d’une visite et d’un atelier pratique. Édifice industriel scientifique