Découverte des métiers de la Maintenance et de l’Electricité Industrielle AFPA Meudon Meudon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T07:59:00 – 2025-11-18T16:00:00
Fin : 2025-11-18T07:59:00 – 2025-11-18T16:00:00
Venez découvrir les ateliers dede la Maintenance et de l’Electricité Industrielle de l’AFPA de Meudon, au programme :
• Visite avec nos groupes en formation
• Echanges avec nos experts passionnés
• Rencontre avec les professionnels qui recrutent
• Entretiens candidature possibles sur nos prochaines sessions de formation
Nous vous attendons de 8h30 à 16h sur notre centre de Meudon la Forêt
AFPA Meudon – 12 14 avenue du Maréchal Juin ZI de Vélizy, 92360 Meudon – Bus 6145 (10 min du Tram 2 Arrêt « pont de sèvre ») ou Tram 6 Arrêt « Vélizy 2 »
