Découverte des métiers de la Maintenance et de l’Electricité Industrielle et des métiers de Chaudronnerie Meudon – Agence Issy-les-Moulineaux Meudon

Découverte des métiers de la Maintenance et de l’Electricité Industrielle et des métiers de Chaudronnerie Mardi 18 novembre, 08h00 Meudon – Agence Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Venez découvrir les ateliers de la Maintenance et de l’Electricité Industrielle et de Chaudronnerie de l’AFPA de Meudon-La-Forêt. Depuis 2011, la Semaine de l’industrie valorise l’industrie et ses acteurs en proposant des événements pédagogiques et de découverte des métiers : visites d’entreprises, job dating, forums des métiers, webconférences, interventions en classe, expositions, etc… Ce dispositif a été pensé pour casser les idées reçues sur l’industrie, faire découvrir des métiers variés

Meudon – Agence Issy-les-Moulineaux 92360 Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Ile-de-France

Venez découvrir les ateliers de la Maintenance et de l’Electricité Industrielle et de Chaudronnerie de l’AFPA de Meudon-La-Forêt. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie