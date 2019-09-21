Découverte des métiers de la pierre Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Reims

Découverte des métiers de la pierre Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Reims samedi 21 septembre 2019.

Entrée libre

Début : 2019-09-21T14:00:00 – 2019-09-21T18:00:00

Fin : 2019-09-22T14:00:00 – 2019-09-22T18:00:00

Exposition de photographies de chantier et démonstration de taille de pierre

Un encadrant de l’entreprise Léon Noël présentera des photographies et des plans des interventions menées sur les monuments rémois ces dernières années.

Un tailleur de pierre proposera une démonstration de son art ainsi qu’un atelier d’initiation à la taille pour les enfants.

Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft 36 place du Forum, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 33326356195 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-le-vergeur Hôtel de Nicolas Le Vergeur, bourgeois du XVIe siècle enrichi grâce à la gabelle. L’hôtel est composé de deux corps de bâtiment datant des XIIIe et XVIe siècles. En bus – lignes 1, 3, 5, 8, 30, 40 – arrêt Royale En tram – lignes A et B – arrêt Langlet En Citybus – arrêt Forum

Entreprise Léon Noël