Découverte des métiers de la restauration du patrimoine MAAP Périgueux

Découverte des métiers de la restauration du patrimoine Samedi 20 septembre, 13h00 MAAP Dordogne

Gratuit. Sans réservation.

Rencontrez des conservateurs-restaurateurs de musée spécialisés en sculpture ou en arts graphiques.

Découvrez notamment le chantier de restauration de la cathédrale Saint-Front avec L’Atelier des Sculpteurs. Ils vous montreront leurs outils, vous expliqueront leurs méthodes de travail et vous présenteront quelques réalisations.

MAAP 22 Cr Tourny, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553064070 https://www.perigueux-maap.fr Le MAAP, musée encyclopédique, est issu de la fusion en 1895 de deux musées, le musée départemental d'archéologie fondé en 1835 et le musée municipal des beaux-arts créé en 1857. Il présente des objets remarquables et des œuvres issues des collectionneurs, provenant de la région.

Journées européennes du patrimoine 2025

J. Aviat, Départ pour la chasse. © Ville de Périgueux, MAAP