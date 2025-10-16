Découverte des métiers de la santé et du social Agence FALAISE Falaise

Vous rechercher une formation dans les métiers de la santé ou du social ? Vous souhaitez vous réorienter vers une autre voie professionnelle et vous voulez découvrir de nouveaux horizons ? Vous avez la fibre pour le contact humain et vous souhaitez exploiter cette compétence ? Venez participer à notre action « Quiz santé » organisée le 16/10 à 10H à notre agence de Falaise (2 rue de la Résistance 14700 Falaise).

Au programme : – jeu sous forme de quiz pour découvrir les métiers de la santé et du social. – présentation détaillée des métiers et réflexion « pourquoi pas moi » ? – échanges avec les animateurs sur les métiers de ces secteurs et les nombreuses opportunités d’emploi et formations à venir. Intéressé(e) ? Inscrivez-vous à notre évènement.

Agence FALAISE 14700 Falaise Falaise 14700 Calvados Normandy

