Découverte des métiers de l’aéronautique et du spatial Metz Campus Pôle supérieur Jean XXIII Montigny-lès-Metz

Découverte des métiers de l’aéronautique et du spatial avec l’IPSA

Montigny-lès-Metz va vivre, le 11 octobre prochain, une journée exceptionnelle consacrée aux métiers de l’aéronautique et de l’espace. De 10h à 13h, l’ensemble scolaire Jean XXIII ouvrira ses portes aux élèves, familles, représentants de la société civile et militaire et industriels pour un rendez-vous inédit mêlant découverte pédagogique, démonstrations spectaculaires et annonces stratégiques.

Un programme riche en innovation et en spectacle

Une Gazelle du 3e Régiment d’hélicoptères de combat – 3e RHC – viendra saluer le public, tandis que le Cirfa Air installera une cabine de Mirage 2000 pour une immersion grandeur nature. Les visiteurs pourront également explorer des maquettes de drones présentées par le 61e Régiment d’artillerie, découvrir les innovations de SAFRAN, échanger avec le cluster régional Les Aériades, tenter l’expérience des simulateurs de vol, admirer une mini-montgolfière ou encore rencontrer les aéroclubs locaux.

Le lancement d’un nouveau Bachelor en 2026

Moment phare de la matinée, l’annonce officielle du Bachelor Aéronautique en partenariat avec l’IPSA marquera une première dans la région. Prévu pour une ouverture en septembre 2026, ce cursus ambitionne de former les futurs ingénieurs et experts du secteur au plus près des réalités industrielles et technologiques.

Une table ronde pour penser l’avenir

À 11h, le journaliste Antoine Sabbagh animera une table ronde réunissant Mme Anne Ségolène Abscheidt, directrice générale de l’IPSA, des représentants militaires et industriels. Ensemble, ils débattront des enjeux de formation et des perspectives de développement pour l’aéronautique et l’espace, tout en mettant en avant les synergies entre le monde académique et les acteurs de terrain.

Des personnalités attendues en nombre

La dimension institutionnelle de l’événement sera renforcée par la présence de nombreuses personnalités civiles et militaires : Monseigneur Ballot, le maire de Montigny-lès-Metz, le maire de Metz, ainsi que les présidents du département et de la région, sans oublier le recteur de l’académie.

Avec cette journée tournée vers l’innovation, Jean XXIII confirme son ambition : rapprocher la jeunesse des métiers de l’aéronautique, de l’espace et de la défense, tout en lui offrant de nouvelles perspectives de formation.

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance le qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T13:00:00.000+02:00

