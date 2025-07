Découverte des métiers de l’agriculture urbaine – Visio visite de jardin Agence RENNES SUD Rennes

Découverte des métiers de l’agriculture urbaine – Visio visite de jardin Agence RENNES SUD Rennes vendredi 3 octobre 2025.

Découverte des métiers de l’agriculture urbaine – Visio visite de jardin Agence RENNES SUD Rennes Vendredi 3 octobre, 10h45 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de la Semaine Régionale pour la promotion des Journées des Métiers de l’Agriculture et du Vivant, nous vous proposons une action double autour de l’agriculture urbaine.Objectifs :- D…

Dans le cadre de la Semaine Régionale pour la promotion des Journées des Métiers de l’Agriculture et du Vivant, nous vous proposons une action double autour de l’agriculture urbaine.Objectifs :- Donner une représentation concrète des métiers de l’agriculture urbaine- Présenter les parcours de formation et d’insertion- Favoriser les échanges avec des professionnels du secteur

11h00 – Présentation animée par l’AFAUPÀ destination des personnes en recherche d’emploi, cette intervention permettra de mieux comprendre les métiers liés à l’agriculture urbaine. Seront abordés :- Les différents métiers du secteur- Les formations existantes- Les opportunités professionnelles 11h30 – Visite du Potager des CulturesAnimée par Hélène Brethes de l’association Les Cols Verts, cette visite vous permettra de découvrir concrètement les activités du jardin, les parcours des maraîchères, et les métiers exercés au sein de l’association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-03T10:45:00.000+02:00

Fin : 2025-10-03T12:30:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/472400

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine