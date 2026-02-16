Découverte des métiers de l’Alimentation Hôtellerie/Coiffure/Commerce TARBES Tarbes

Découverte des métiers de l’Alimentation Hôtellerie/Coiffure/Commerce

TARBES 1, rue Pierre Latécoère Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-26 09:00:00

fin : 2026-03-26 12:00:00

2026-03-26

Sur rendez-vous

Trouve ta voie dans l’Artisanat, dans les domaines de l’Alimentation, l’Hôtellerie, le Commerce du CAP au Bac +2.

TARBES 1, rue Pierre Latécoère Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 11 88

English :

By appointment only

Find your path in the crafts, food, hospitality and retail sectors, from CAP to Bac +2.

