Découverte des métiers de l’Alimentation Hôtellerie/Coiffure/Commerce TARBES Tarbes
Découverte des métiers de l’Alimentation Hôtellerie/Coiffure/Commerce TARBES Tarbes jeudi 26 mars 2026.
Découverte des métiers de l’Alimentation Hôtellerie/Coiffure/Commerce
TARBES 1, rue Pierre Latécoère Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 09:00:00
fin : 2026-03-26 12:00:00
Date(s) :
2026-03-26
Sur rendez-vous
Trouve ta voie dans l’Artisanat, dans les domaines de l’Alimentation, l’Hôtellerie, le Commerce du CAP au Bac +2.
.
TARBES 1, rue Pierre Latécoère Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 11 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By appointment only
Find your path in the crafts, food, hospitality and retail sectors, from CAP to Bac +2.
L’événement Découverte des métiers de l’Alimentation Hôtellerie/Coiffure/Commerce Tarbes a été mis à jour le 2026-02-16 par OT de Tarbes|CDT65