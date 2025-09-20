Découverte des métiers de l’eau et de l’assainissement Centre Technique de Tougas – DOPEA Saint-Herblain

Découverte des métiers de l’eau et de l’assainissement 20 et 21 septembre Centre Technique de Tougas – DOPEA Loire-Atlantique

Parcours de visite de 2h accompagné d’un guide.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir un univers essentiel et pourtant méconnu : celui des métiers de l’eau et de l’assainissement.

Accompagnés par des professionnels passionnés,vous deviendrez à la fois égoutier, technicien de laboratoire, plombier canalisateur et bien d’autres !

Vous découvrirez également des installations souvent invisibles mais essentielles à notre quotidien et comprendrez comment l’eau, cette ressource vitale, est collectée, traitée et rendue à la nature.

Une immersion au cœur d’un patrimoine technique et humain, au service de l’intérêt général.

⚠️ Attention, départ de la dernière visite, 1h avant l’heure de fermeture.

Centre Technique de Tougas – DOPEA 64 quai Emile Cormerais Saint-Herblain 44800 Bernardière Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240188800 Centre technique de Tougas, activité du pôle technique eau et assainissement de la DOPEA de Nantes Métropole Ligne de bus n° 81 Arrêt Cormerais Présence de parking sur le site

DOPEA Nantes Métropole