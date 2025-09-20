Découverte des métiers de l’eau et de l’assainissement Centre Technique de Tougas – DOPEA Saint-Herblain
Découverte des métiers de l’eau et de l’assainissement Centre Technique de Tougas – DOPEA Saint-Herblain samedi 20 septembre 2025.
Découverte des métiers de l’eau et de l’assainissement 20 et 21 septembre Centre Technique de Tougas – DOPEA Loire-Atlantique
Parcours de visite de 2h accompagné d’un guide.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00
À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir un univers essentiel et pourtant méconnu : celui des métiers de l’eau et de l’assainissement.
Accompagnés par des professionnels passionnés,vous deviendrez à la fois égoutier, technicien de laboratoire, plombier canalisateur et bien d’autres !
Vous découvrirez également des installations souvent invisibles mais essentielles à notre quotidien et comprendrez comment l’eau, cette ressource vitale, est collectée, traitée et rendue à la nature.
Une immersion au cœur d’un patrimoine technique et humain, au service de l’intérêt général.
⚠️ Attention, départ de la dernière visite, 1h avant l’heure de fermeture.
Centre Technique de Tougas – DOPEA 64 quai Emile Cormerais Saint-Herblain 44800 Bernardière Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240188800 Centre technique de Tougas, activité du pôle technique eau et assainissement de la DOPEA de Nantes Métropole Ligne de bus n° 81 Arrêt Cormerais Présence de parking sur le site
À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir un univers essentiel et pourtant méconnu : celui des métiers de l’eau et de l’assainissement.
DOPEA Nantes Métropole