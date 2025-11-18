Découverte des métiers de l’Energie IFTEA La Voulte-sur-Rhône

Découverte des métiers de l’Energie Mardi 18 novembre, 09h00 IFTEA Ardèche

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T19:00:00

La Nuit de l’Orientation fait escale le 18 Novembre en Ardèche dans les locaux de l’IFTEA à La Voulte Sur Rhône. Organisée par la CCI Ardèche, avec le soutien de de CCI France, de la CCI de Région, et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, cette journée d’échanges offrira une opportunité unique pour découvrir les métiers de l’Energie. Lycées, collégiens, familles, personnes en reconversion, demandeurs d’emploi venez rencontrer des professionnels et échanger sur les opportunités de la filière. Les participants pourront découvrir de nouvelles perspectives et affiner leurs projets d’avenir dans un cadre convivial et sans pression.

IFTEA 07800 La Voulte Sur Rhône La Voulte-sur-Rhône 07800 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes https://www.ardeche.cci.fr/la-cci-ardeche/les-grands-rendez-vous-de-la-cci-ardeche/la-nuit-de-lorientation

Assistez à une présentation des métiers par des entreprises de la filière et des possibilités de stage découverte, découvrez les plateaux techniques et échangez avec des professionnels !