DECOUVERTE DES METIERS DE L’INDUSTRIE Agence Paris 7 8 9eme St Petersbourg Paris

DECOUVERTE DES METIERS DE L’INDUSTRIE Jeudi 6 novembre, 13h00 Agence Paris 7 8 9eme St Petersbourg Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T13:00:00 – 2025-11-06T15:00:00

Fin : 2025-11-06T13:00:00 – 2025-11-06T15:00:00

Vous aimez découvrir des métiers d’avenir et en savoir plus sur le secteur industriel ? Rejoignez nous pour l’atelier « découverte des métiers de l’Industrie » Cet atelier, en partenariat avec FORINDUSTRIE, vous permettra d’explorer des métiers passionnants, de comprendre les compétences recherchées dans ce secteur. Cet atelier comprend également: – Présentation du Grand Défi : un moment fort à ne pas manquer pendant la semaine nationale de l’Industrie (du 17 au 23/11/2025), participez au Grand Dé

Agence Paris 7 8 9eme St Petersbourg 75008 Paris

Vous aimez découvrir des métiers d’avenir et en savoir plus sur le secteur industriel ? La semaine de l’industrie agroalimentaire 1 jeune 1 solution