Découverte des métiers de l’Industrie Axon’Cable Montmirail

Découverte des métiers de l’Industrie Jeudi 4 décembre, 09h00 Axon’Cable Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-04T09:00:00+01:00 – 2025-12-04T16:30:00+01:00

Fin : 2025-12-04T09:00:00+01:00 – 2025-12-04T16:30:00+01:00

Venez découvrir les métiers de l’Industrie

Les salariés de l’entreprise Axon’Cable à Montmirail dans la Marne se mobilisent pour présenter leurs métiers de manière dynamique.

Des démonstrations, des détails pour expliquer les métiers que l’on retrouve au sein d’une entreprise industrielle. Des échanges pour bien comprendre les pré-requis et attendus pour chaque métier.

Un vaste panel de métiers sera présenté : des métiers d’opérateurs aux métiers d’ingénieurs en passant par les postes de techniciens.

Les publics visés sont les collégiens, lycéens et étudiants : que les jeunes soient en recherche de leur voie ou qu’ils veuillent simplement préciser leur spécialité, les salariés sauront adapter leur discours pour répondre à leurs questionnements. La seconde partie de la journée sera réservée aux demandeurs d’emploi qui pourront découvrir des métiers en vue d’une reconversion. Des entretiens de recrutement seront organisés le jour de l’événement.

Axon’Cable Place Remy Petit – 51210 MONTMIRAIL Montmirail 51210 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « m.ockman@axon-cable.com »}]

Forum sous forme d’échanges avec les salariés de l’entreprise qui présenterons leurs métiers : d’opérateurs à ingénieurs.