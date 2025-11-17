Découverte des métiers de l’industrie Clermont-Ferrand – Agence CLERMONT NORD Clermont-Ferrand

Découverte des métiers de l’industrie Lundi 17 novembre, 08h00 Clermont-Ferrand – Agence CLERMONT NORD Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:00:00 – 2025-11-17T11:30:00

Fin : 2025-11-17T08:00:00 – 2025-11-17T11:30:00

Vous avez envie de découvrir ou de mieux connaître le secteur de l’industrie? Venez participer à une information collective qui vous présentera les opportunités sur notre bassin d’emploi : métiers, entreprises, etc. A la suite de l’information collective, vous pourrez participer à des exercices (détection de potentiel) pour vous aider à vous projeter dans les métiers de l’industrie et bénéficier d’un suivi pour intégrer une formation ou un emploi. L’entreprise SUPPLAY sera présente pour vous pré

Clermont-Ferrand – Agence CLERMONT NORD 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

