Découverte des métiers de l’industrie Coca-Cola Production Socx

Découverte des métiers de l’industrie Mardi 18 novembre, 14h00 Coca-Cola Production Nord

Début : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T17:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T17:00:00+01:00

Après une présentation du groupe et de l’usine, vous découvrirez le parcours de plusieurs femmes de l’entreprise depuis leur parcours d’étude jusqu’aux différentes étapes de leur parcours professionnel ! De quoi vous donnez des pistes ou idées d’orientation !

Ensuite vous aurez l’occasion d’aller au coeur de la fabrication de la célèbre boisson en visitant certaines lignes de fabrication de l’usine.

Coca-Cola Production Route de Bierne, 59380 Socx Socx 59380 Nord Hauts-de-France

Venez découvrir une usine agro-alimentaire de fabrication de boissons non-alcoolisée : la plus grande usine Coca-Cola de France !

