DECOUVERTE DES METIERS DE L’INDUSTRIE Évry-Courcouronnes – Agence Evry Évry

DECOUVERTE DES METIERS DE L’INDUSTRIE Évry-Courcouronnes – Agence Evry Évry mercredi 5 novembre 2025.

DECOUVERTE DES METIERS DE L’INDUSTRIE Mercredi 5 novembre, 08h30 Évry-Courcouronnes – Agence Evry Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T08:30:00 – 2025-11-05T10:30:00

Fin : 2025-11-05T08:30:00 – 2025-11-05T10:30:00

Présentation des métiers de l’industrie

L’atelier débute à 09h30 et durera 2h00

Évry-Courcouronnes – Agence Evry 91000 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/511686 »}]

Présentation des métiers de l’industrie La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution