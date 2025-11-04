Découverte des métiers de l’industrie- Forindustrie Agence Paris 11eme Beaumarchais Paris

Découverte des métiers de l’industrie- Forindustrie Agence Paris 11eme Beaumarchais Paris mardi 4 novembre 2025.

Découverte des métiers de l’industrie- Forindustrie Mardi 4 novembre, 13h00 Agence Paris 11eme Beaumarchais Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T13:00:00 – 2025-11-04T15:00:00

Fin : 2025-11-04T13:00:00 – 2025-11-04T15:00:00

Découvrez Forindustrie, l’Univers Extraordinaire !

Avec plus de 445 000 emplois industriels, l’Île-de-France est la première région industrielle française.

En cours de reconversion ? Vous recherchez votre premier poste ? Vous avez des idées préconçues sur un secteur porteur ? Forindustrie est une plateforme pédagogique innovante et gratuite, accessible en ligne, qui permet aux demandeurs d’emploi de découvrir les métiers de l’industrie de manière ludique et interactive.

Agence Paris 11eme Beaumarchais 75011 Paris Paris 75011 Quartier Saint-Ambroise Paris Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514589 »}]

Découvrez Forindustrie, l’Univers Extraordinaire ! Avec plus de 445 000 emplois industriels, l’Île-de-France est la première région industrielle française. La semaine de l’industrie La semaine de l’industrie pharmaceutique