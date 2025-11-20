DECOUVERTE DES METIERS DE L’INDUSTRIE NAUTIQUE Lycée raymond NEIRIS Le Marin

DECOUVERTE DES METIERS DE L’INDUSTRIE NAUTIQUE Jeudi 20 novembre, 09h00 Lycée raymond NEIRIS Martinique

Actions : promotion des méteirs de l’industrie nautique auprès des jeunes du Lycée Raymond NEYRIS par un pool d’entreprises (cible IDCC : 3236) relevant d’OPCO 2I

Objectifs : Promouvoir les métiers de l’industrie nautique auprès des jeunes du Lycée Raymon NEIRIS/ sensibiliser ces jeunes aux opportunités de parcours sur des métiers en tension dans notre région/ favoriser l’échange jeunes – entreprises pour rmieux découvrir les réalités de terrain de ces métiers et connaitre les possibilités d’insertion par les stages en entreprise, l’alternance, …

Date prévisionnelle : jeudi 20 novembre 2025 de 9h00 à 11h00 – salle F2

Acteurs / partenaires : Lycée Raymond NEIRIS / sélection d’entreprises relevant de la branche industrie nautique d’OPCO 2I

Cibles de cette rencontre : 68 jeunes du Lycée Raymon NEIRIS issus des classes suivantes :

* Terminale MN ( BAC pro maintenance nautique) : 24 jeunes

* 2nde AMN (CAP Maintenance nautique) : 9 jeunes

* Terminale GPPE (BAC Pro Gestion des polutionsetprotection de l’environnement): 12 jeunes

* Terminale MELEC (BAC prom méteirs de l’électricté et de ses environnements connectés : 23 jeunes

Entreprises :

Sélection de 4 entreprises maximum dans le fichier des entreprise d’OPCO 2I relevant de la CCN 3236, soit un fichier de 28 entreprises dont 4 entreprises de plus de 11 salaréis et 24 entrepries de moins de 11 salariés.

Lycée raymond NEIRIS 97290 Le Marin 97290 Cité Scolaire Martinique Martinique

Découverte des métiers recruteurs de l’industrie nautique : les entreprises du secteur viennent à la rencontre des jeunes du Lycée Raymond NEYRIS