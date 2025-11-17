Découverte des métiers de production de l’aéronautique : Exposition « décollage immédiat » avec Cap Métier Lundi 17 novembre, 08h15 Pessac – Agence EYSINES Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:15:00+01:00 – 2025-11-17T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-17T08:15:00+01:00 – 2025-11-17T10:30:00+01:00

Dans le cadre de la semaine nationale de l’industrie, nous vous invitons à participer à l’exposition « décollage immédiat ! » L’occasion est pour vous de découvrir et de vous familiariser avec des métiers au coeur des industries aéronautiques et spatiales. Ainsi, vous pourrez vous essayer au rivetage, au cambrage ou bien encore à la soudure. Il s’agit d’une découverte métier qui pourrait vous aider dans la confirmation ou l’élaboration de votre projet dans le secteur aéronautique.

9h15 : accueil

Pessac – Agence EYSINES 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/526641 »}]

Dans le cadre de la semaine nationale de l’industrie, nous vous invitons à participer à l’exposition « décollage immédiat ! 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie