Découverte des Métiers du Cheval Agence HONFLEUR Saint-Arnoult

Découverte des Métiers du Cheval Agence HONFLEUR Saint-Arnoult mardi 14 octobre 2025.

Découverte des Métiers du Cheval Mardi 14 octobre, 14h00 Agence HONFLEUR Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-14T14:00 – 2025-10-14T17:00

Fin : 2025-10-14T14:00 – 2025-10-14T17:00

Envie de découvrir les métiers du cheval ? Vous souhaitez explorer un univers passionnant, même sans expérience ? Bonne nouvelle : une demi-journée découverte des métiers de la filière équine arrive très bientôt ! Objectifs : Découvrir des métiers porteurs d’opportunités Échanger avec des professionnels Trouver des pistes vers l’immersion, la formation ou l’emploi Pas besoin d’expérience ni de diplôme, juste de la curiosité et l’envie d’essayer !

Le 14 octobre 2025 – au PIC (Pôle international du Cheval) de Deauville Au programme : Visites • Rencontres avec des pros • Ateliers pratiques

Agence HONFLEUR 14800 Saint-Arnoult Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandy

